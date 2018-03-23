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16:31   23 Марта 2018
Россия
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Запад признал эффективность «Юнармии», созданной Шойгу

Запад признал эффективность «Юнармии», созданной Шойгу

Газета The New York Times опубликовала статью о всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия». В США признали эффективность и положительное влияние организации на общество.

Движение появилось по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Сегодня в рядах «Юнармии» числится почти 200 тысяч детей со всех субъектов страны. Основная цель — патриотическое воспитание подростков при поддержке детско-юношеских военно-патриотических клубов, спортивных игр, соревнований в различных видах спорта.

В День защитника Отечества Шойгу вручил медали членам движения, спасшим людей от гибели в пожаре. Наград удостоились жители Ростова-на-Дону Александр Трутнев и Давив Ананян и Родин Терехов из Иркутской области, спасший утопающего. Вручая награды, министр выразил уверенность, что дети в будущем получат еще больше знаков отличия.

Запад признал эффективность «Юнармии», созданной Шойгу

Политаналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН отметил, что движение заметили и в других государствах. Подтверждение тому — статья в The New York Times, ведь издание влиятельно не только в США, но во всем мировом сообществе. Эксперт подчеркнул, что такой подход в воспитании молодежи положительно воспринимается даже американской стороной. Соловейчик считает, что тенденция к патриотизму появилась после создания народного движения «Бессмертный полк».

В целом идея показывает, что память о подвигах отцов и дедов на Великой Отечественной войне важна в том числе и для молодежи России. Это важно, если смотреть на «политику дальнего прицела». Такое обстоятельство и побудило американское издание обратить внимание людей на движение «Юнармия» и дать высокую оценку, заключил эксперт.

Автор: Павел Никифоров
#россия #шойгу #политика #общество #юнармия #the new york times
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