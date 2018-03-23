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 Удивительный Мадагаскар — остров, на котором нельзя не побывать

Удивительный Мадагаскар — остров, на котором нельзя не побывать
16:00   23 Марта 2018
Весь мир
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Удивительный Мадагаскар — остров, на котором нельзя не побывать

Удивительный Мадагаскар — остров, на котором нельзя не побывать

Мадагаскар — очаровательное островное государство в Восточной Африке. Все эксперты и тревел-блогеры, которым довелось побывать в этом поразительном по красоте уголке планеты, ни разу не пожалели о времени, потраченному на путешествие.

К сожалению, политическая нестабильность пока мешает острову стать туристической меккой, но все может измениться.

Мадагаскар — одно из красивейших островных государств в Восточной Африке. Здесь можно увидеть океан, горы, тропические леса, озера, водопады, потухшие вулканы. Фана острова поражает экзотикой. Здесь живет огромное число экзотических птиц и животных: лемуры, хамелеоны, лучистые и паучьи черепахи, разнообразные ящерицы. На острове пять природных заповедников, 20 заказников и 21 национальный парк. Рядом с большинством из них оборудованы кемпинги —лагеря, готовые принять посетителей после экскурсий. Побережье Мадагаскара имеет длину 4,800 тысяч километров. Вдоль него много пляжей, как культурных, так и диких.

Один из источников роста экономики Мадагаскара — туризм. Как рассказала Nation News эксперт по Мадагаскару Людмила Карташова, пока не о каком массовом туризме говорить не приходится. Тем не менее, она отметил, что после визита главы республики Эри Радзаунаримампианины в Москву, состоявшегося накануне президентских выборов в России, ситуация может заметно измениться к лучшему.

По словам эксперта, фауна и флора Мадагаскара на 80% уникальна. Около четырех пятых всех растений, птиц и млекопитающих, которых можно встретить на острове, не встречаются больше нигде. Большинство тревел-блогеров посещают Мадагаскар именно из-за уникальной природы. Так, например, путешественники Инна Максим, которые увлечены путешествиями и регулярно выкладывают в соцсети отчеты о своих поездках, объехали десятки стран и утверждают, что Мадагаскар — это то место, где нужно побывать обязательно, хотя бы раз в жизни. Ниже видео, которое они сняли в национальном парке лемуров. Девушка всю жизнь мечтала потрогать этих зверьков собственными руками и покормить бананами.

Удивительный Мадагаскар — остров, на котором нельзя не побывать

Тревел-блогеров интересует не только флора и фауна. Они также интересуются, как живут рядовые островитяне, чем зарабатывают на жизнь. Так желание увидеть все собственными глазами завело тревел-блогеров в местную деревню, жители которой занимаются добычей сапфиров. По словам блогеров, они стали первыми иностранцами, которые добывали сапфиры в здешней речке.

Надо отметить, что отчетов о поездках на Мадагаскар в соцсетях не очень много. Нерешенные транспортные проблемы делают поездки туда довольно дорогим удовольствием, к тому же и добираться туда долго.

Прямые рейсы из России, к сожалению, отсутствуют. Наиболее простой вариант из имеющихся — перелет рейсами Air France  через Париж. Продолжительность перелета — 13-14 часов плюс время ожидания в аэропорту французской столицы рейса на Мадагаскар. Также регулярные авиарейсы осуществляются между Мадагаскаром и Маврикием, Кенией, Сейшелами, Реюньоном, ЮАР и Танзанией.

Другой тревел-блогер по имени Марк, рассказывая о поездке особенно подчеркнул дружелюбия аборигенов острова — где бы вы не были, вам всегда будут улыбаться и здороваться с вами.

Автор: Вячеслав Каширин
#туризм #общество #весь мир #мадагаскар
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