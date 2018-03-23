Другая страна, другие законы: Ахеджакова сочувствует Савченко

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова отметила, что в России никто не имеет права реагировать на вероятный арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

Актриса театра и кино рассказала Федеральному агентству новостей, что очень сочувствует Надежде Викторовне, но не решается говорить, ведь украинское государство — другая страна и там другие законы.

«Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал», — заключила Ахеджакова.

В четверг, 22 марта, депутаты Рады проголосовали за арест Савченко. Надежду Викторовну подозревают в попытке организовать теракт в здании парламента Украины.