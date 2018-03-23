Газзаев заявил, что WADA должно предоставлять доказательства по каждому случаю о допинге

Зампредседателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно предоставлять доказательства по случаям о принятии допинга.

Накануне ведомство сообщало, что обнаружило 60 случаев нарушений правил, связанных с допингом. Газзаев предположил, что если WADA не предоставляет фактов, то их деятельность может быть связана с выполнением политических заказов. Слова политика привел портал RT.

Газзаев считает, что подобные обвинения могут стать новым «вбросом». Сначала заявления коснулись олимпийских спортсменов из РФ, теперь агентство взялось за чемпионат мира по футболу.