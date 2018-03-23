Валуев объявил о сотрудничестве форума «Экология» с Брянской областью

Депутат Госдумы Николай Валуев на своей странице в Instagram объявил о заключении договора о сотрудничестве Международного форума «Экология» с Брянской областью.

Напомним, Валуев также занимает пост главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды. По его словам, Брянскую область представляла делегация во главе с Макаренко Юрием.

Ранее Валуев заявил о необходимости создания в России экологической полиции, которая будет бороться с браконьерством. По его словам, в последнее время участились случаи преступлений со смертельным исходом. Противоправные действия направлены против егерей, рыбоохраны и лесников.