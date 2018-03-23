Клименко рассказал детали внедрения блокчейна в столичный Росреестр

Советник российского лидера по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал детали внедрения блокчейна в столичную Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

По его словам, в него войдут два проекта. Первый эксперимент предполагает создание блокчейн-реестра прав на недвижимость как части Единого государственного реестра недвижимости. Второй — автоматизацию правовой экспертизы документов по сделкам с недвижимостью не только при помощи смарт-контрактов, но и сравнении результатов с решениями государственных регистраторов. Клименко отметил, что оба проекта завершаться к середине декабря 2018 года.