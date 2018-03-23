Путин и эмир Катара обсудят двустороннее и международное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Тамим бин Хамад Аль Тани 26 марта нанесет деловой визит в Россию.

В Кремле сообщили, что во время встречи будут обсуждать вопросы дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах и актуальные темы международных и региональных повесток дня.

Ранее эмир Катара уже посещал Россию, его предыдущий визит в Москву состоялся зимой в 2016 году. Тогда стороны договорились о сотрудничестве на рынках энергоносителей, а также при подготовке чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в Катаре в 2022 году.