Около четырех тысяч сирийцев покинули Восточную Гуту

За пятницу, 23 марта, район Восточной Гуты покинули около 4,3 тысячи мирных сирийских жителей.

Гуманитарный коридор открылся через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин», сообщило издание САНА. Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял о выводе из области более чем трех тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин поручил с 27 февраля организовывать ежедневные гуманитарные паузы и открыть ряд гумкоридоров. Остатки террористов в начале препятствовали мирным операциям, но со временем их агрессия снизилась.