ГД приняла закон о штрафах до полумиллиона рублей за несоблюдение антитеррористических мер

На пятничном заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение антитеррористических мер. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Кодекс дополнен статьей 20.35 о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей. Исключение составляют объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Новыми нормами оговаривается, что совершение правонарушений в этой сфере наказывается штрафами от трех до пяти тысяч рублей физических лиц, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.