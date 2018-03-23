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15:14   23 Марта 2018
Россия
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ГД приняла закон о штрафах до полумиллиона рублей за несоблюдение антитеррористических мер

ГД приняла закон о штрафах до полумиллиона рублей за несоблюдение антитеррористических мер

На пятничном заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение антитеррористических мер. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Кодекс дополнен статьей 20.35 о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), включая места массового пребывания людей. Исключение составляют объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Новыми нормами оговаривается, что совершение правонарушений в этой сфере наказывается штрафами от трех до пяти тысяч рублей физических лиц, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц  — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #общество #коап #антитерроистические меры
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