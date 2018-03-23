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15:22   23 Марта 2018
Россия
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Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения

В сети появилось видео, в котором продемонстрированы возможности нового российского вооружения.

Канал RT обнародовал видео материал, посвященный новому российскому вооружению и причинам его появления. Видео основывается на послании Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

Ролик создан с помощью анимации, в нем показаны возможности «Кинжала», «Сармата», «Авангарда», а также о подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #весь мир
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