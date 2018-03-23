Видеоролик RT продемонстрировал возможности российского вооружения
В сети появилось видео, в котором продемонстрированы возможности нового российского вооружения.
Канал RT обнародовал видео материал, посвященный новому российскому вооружению и причинам его появления. Видео основывается на послании Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.
Ролик создан с помощью анимации, в нем показаны возможности «Кинжала», «Сармата», «Авангарда», а также о подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».