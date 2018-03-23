Торговая война между США и КНР понесет глобальные последствия 

Возможная торговая война между США и Китаем будет иметь последствия для мировой торговли, так как и другие страны, включая Евросоюз, к ней подключатся, сообщили эксперты РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится о введении торговых ограничений в отношении Китая, документ называется «О борьбе с экономической агрессией Китая».

Трамп пояснил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». Напомним, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании использовал лозунг «America First» («Америка прежде всего» — прим.ред.). Для укрепления американской экономики он сделал ставку на политику протекционизма и обещал избирателям закрыть доступ иностранной продукции на американский рынок, а также ввести новые таможенные пошлины, чтобы помешать фирмам выводить собственное производство за границу.

Пекин призывает Вашингтон отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, потому что они наносят вред как другим странам, так и самим США. Китай заявил о готовности принять ответные меры для защиты своих прав и национальных интересов.

Также обнародован список, включающий в себя 128 наименований товаров, которые импортируются из США. Китай намерен ввести пошлины в 15% и 25% на данную продукцию, в том случае если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с Америкой.

Директора института международной торговли Пекинского университета иностранных языков Ню Хуаюнь заявил, что торговая война между Вашингтоном и Пекином скажется на всем мире, так как помимо ответных мер Китая последует реакция ЕС и других стран. Эксперт не исключает возможности того, что это приведет к эскалации торговой войны.

Директор Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований университета Линнань в Гонконге Чжан Баохуэй, согласился с экспертом и высказал похожее мнение.

Он считает, что торговая война США и КНР вызовет глобальную реакцию в случае, если к ней подключится Евросоюз. В таком случае торговая война перерастет в нечто большее и будет влиять на политические отношения между всеми странами-участниками торговой войны. Такое развитие событий нанесет ущерб всем.