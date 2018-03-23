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15:14   23 Марта 2018
Россия
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Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

У российской несистемной оппозиции достаточно сторонников на выборах, но на капитанском мостике либерального корабля толчея и неразбериха.

На прошедших президентских выборах кандидаты от либеральной оппозиции — Собчак и Явлинский совокупно набрали чуть меньше трех процентов голосов. Несмотря на адекватные предвыборные программы и широкую избирательную кампанию, граждане России все равно отказываются поддерживать оппозицию на выборах. Отсутствие доверия населения к либеральным политикам можно объяснить серьезными внутренними идентификационными проблемами в среде оппозиции.

Одной из важных проблем российского либерального оппозиционного движения являются внутренние идеологические проблемы: ввиду отсутствия внутренней консолидации российский либерализм оказывается неспособным к мобилизации людей. В частности, ввиду отсутствия общей, ясной либеральной доктрины оппозиционные партии практически лишены поддержки со стороны крупного бизнеса.

Протестное движение 2011-2012 годов показало, что российская оппозиция сильно дифференцирована, – участники протестного движения не имели опыта успешной кооперации, и, подчас не переносили друг друга. «Тусовочный» характер оппозиции и туманность политических приверженностей либеральных общественных деятелей дискредитируют изначально неплохие идеи Джона Локка и Адама Смита.

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Либеральная оппозиция не систематизирована: у нее отсутствует четкая программа действий в случае победы на выборах, лидер либеральной оппозиции не определен. Самый узнаваемый оппозиционный блогер Алексей Навальный, например, не смог смириться с тем, что его не допустили до выборов, и, вместо того, чтобы призвать граждан голосовать за его соратников по политическому лагерю, решил бойкотировать выборы.

Подобная стратегия не только иррациональна, но и дает основания полагать, что Алексея заботит не столько «прекрасная Россия будущего», сколько собственный политический вес. Бойкот выборов провалился: граждане России проголосовали против Навального «ногами». С другой стороны, плачевную ситуацию со степенью народной поддержки либералов можно было исправить с помощью выставления убедительного кандидата в президенты, который смог бы консолидировать оппозицию.

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Из-за отсутствия «системности» в рядах оппозиции вытекает вторая проблема: «консолидационный» потенциал либеральной оппозиции проявляется только в борьбе с политическим режимом. Подобный подход позволяет собирать большие массы оппозиционеров на уличные акции протеста, однако не решает внутренние противоречия. Тем не менее, запрос на формирование либеральной оппозиции существует: около 21% жителей России готовы поддержать либеральную оппозицию на выборах, однако без выработки конкретного политического курса народная поддержка вряд ли возможна.

Внутренние противоречия способствуют созданию «либеральных мифов», что и является третьей проблемой оппозиции: мифы по-разному трактуются «рядовыми» либералами, которые впоследствии формируют негативный имидж идеологии в целом. Возможно, недоразумения по поводу того, что именно следует считать либерализмом, - слепое одобрение политики стран ЕС и США или же приверженность концепциям свободы личности, проистекает из «невнятных» программ российских либеральных политиков. Пока что идеологический ярлык «либерал» воспринимался российским обществом скорее негативно - 46% против 26% соответственно.

Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным

Либеральная оппозиция знаменита своими красивыми лозунгами, сводящимися к принципу «за все хорошее, против всего плохого». Однако для участия в главном политическом событии страны, одних только лозунгов, увы, недостаточно. Политический вес и народная поддержка – результат долгих лет упорной и эффективной работы. Очевидно, что пока оппозиционеры не решат внутренние консолидационные проблемы, либеральная доктрина в России так и останется маргинализирована.

Позиция автора может не совпадать с позицией редакции.

Автор: Юлия Стрелкова
#выборы #оппозиция #яблоко #навальный #демократы #либералы #собчак
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