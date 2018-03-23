Губернатор Калининградской области сообщил о запуске соцвыплат на блокчейне

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что технологию блокчейн в сфере социальных выплат начнут тестировать осенью 2018 года.

По его словам, для тестирования пилотного проекта выберут самые рейтинговые социальные услуги. Информационное агентство «Русский Запад» передает, что блокчейн не только упростит взаимодействие жителей области с государственными органами, но и сохранит действующую инфраструктуру предоставления социальных услуг.

«Серьезно сократится время на поиск и обработку запросов», — отметил Алиханов.

Власти Калининградской области надеются, что технология блокчейн позволит выявить недобросовестных получателей социальных выплат.