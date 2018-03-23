ГД приняла закон о прямом договоре потребителя с ресурсоснабжающими организациями

Госдума приняла в третьем чтении проект закона, устанавливающего, что потребитель коммунальных услуг имеет право на прямую заключать договор с ресурсоснабжающей организацией (РСО). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторами проекта закона выступили председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция «Справедливая Россия») и зампред того же комитета Павел Качкаев («Единая Россия»). Ранее на обсуждении инициативы они заявили, что необходимо как можно скорее принять данные нововведения. Затем в декабре в ходе большой пресс-конференции об этом заявил и президент России Владимир Путин. Он высказал мнение, что необходимо отрезать управляющие компании (УК) от денежного потока, так как они часто не своевременно и не в полном объеме расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями.

Согласно принятому документу, граждане получат право на общем собрании жильцов многоквартирного дома принимать решение о заключении договора напрямую с РСО в обход УК.

Кроме того, новым законом устанавливается право РСО отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами с последующим переходом на прямые договорные отношения с потребителем в случае задолженности в размере более двух среднемесячных объемов у УК перед РСО. Одновременно с этим на федеральном уровне будет закреплена методика регулирования стоимости содержания жилых помещений.