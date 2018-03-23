Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно, обнаруженное в северной части Тихого океана, изучили международные ученые. По их словам, пятно оказалось больше, чем предполагалось ранее.

По мнению экспертов, скопление мусора состоит практически полностью из пластика. Его масса может составлять от 45 до 129 тысяч тонн. Площадь «острова» достигает 1,6 миллиона квадратных километров. Это в два раза больше территории Франции.

Ученые сообщили, что данные были получены путем наблюдений с воздуха и с моря в 2015 и 2016 годах. Сообщается, что еще 30 лет назад исследователи сделали вывод, что в этом районе находится большое количество дрейфующего мусора, который приносит туда течениями. Пятно может представлять опасность для экологии региона.