ИГ взяло на себя ответственность за захват заложников на юге Франции

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за захват заложников на юге Франции. Об этом пережает спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Сегодня стало известно, что неизвестный вооруженный мужчина захватил в заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. К супермаркету стянуты значительные силы полиции. Правоохранители ведут подготовку к операции по освобождению людей.

Как сообщалось ранее, мужчина уже заявил о своей приверженности ИГ. Он крикнул полицейским, что он «солдат ИГ».