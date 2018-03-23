Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего подчеркнул, что Луганск не вербовал депутата Верховной рады Надежду Савченко в свои диверсанты и не строил с ней никаких совместных планов.

По его словам, украинский лидер Петр Порошенко боится Савченко, потому что она называет «вещи своими именами» и говорит правду, но в том виде, каком Надежда Викторовна ее понимает «в меру своих способностей». Дейнего предположил, что Савченко особенно опасна для действующих властей Украины в связи с приближением выборов президента.