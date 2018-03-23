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14:26   23 Марта 2018
Россия
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Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Обменный и резервный фонд Российской национальной библиотеки (РНБ) на Обводном канале официально передали в пользование Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-службе организации.

На месте одного из корпусов библиотеки теперь расположится Санкт-Петербургская духовная академия. Документ о передачи помещения в пользовании церкви подписали 20 марта.

Во время проведения акта передачи присутствовали представители Росимущества, ректор Санкт-Петербургской Православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, а также заместители генерального директора библиотеки Игорь Козин и Елена Тихонова.

Фонды, располагающиеся ранее в здании на Обводном канале переместили в помещение библиотеки на Московском проспекте.

Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #политика #общество #рпц #библиотека #рнб
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