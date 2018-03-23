Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

14:20   23 Марта 2018
Россия
63

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

Демократы убеждены в необходимости комплексных изменений закона о выборах. Партия подготовила более 40 поправок.

«Яблоко» внесет на рассмотрение ЦИК пакет как минимум из 41 предложения по реформе избирательного законодательства, сообщила в беседе с ИА «Политика Сегодня» председатель демократической партии Эмилия Слабунова.

«Готовы с учетом меняющейся ситуации и дополнительные предложения сделать, если это кому-то нужно», - говорит она.

Усомниться в заинтересованности Центрзбиркома инициативами демократов Слабунову заставил формат заседания комиссии 23 марта с участием представителей кандидатов в президенты и политических партий. По словам собеседницы ИА «ПС», гостям не дали слова.

«У нас очень много предложений, начиная от порядка формирований избирательных комиссий и заканчивая требованиями опубликовать предвыборную программу. В законодательстве предусмотрено, что это должны делать кандидаты от политических партий, а для самовыдвиженцев такого требования нет», - сетует демократ.

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

Как и парламентские коммунисты, «Яблоко» выступает за отмену муниципального фильтра. Слабунова напомнила, что демократы пытались продвинуть инициативу на уровне регионов, но до Госдумы идея так и не дошла, встретив сопротивление со стороны единороссов.

«Яблоко» не собирается сдаваться. Помимо отмены муниципального фильтра партия будет выступать за создание единого реестра избирателей и комплектацию избирательных комиссией по принципу формирования комиссий присяжных заседателей, говорит Слабунова.

«Мы будем вносить свои предложения и готовить законодательные инициативы с тем, чтобы продемонстрировать, что у нас есть предложения. Но у нынешней власти политической воли к реальным изменениям нет», - заключила демократ.

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

Избранный глава государства убежден в обратном. 23 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором высказался за необходимость перемен.

«Нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе», - заявил президент.

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

Конструктивную критику со стороны политических сил страны Путин считает необходимой и оправданной. Гарант подчеркнул, что дискуссия нужна ради благополучия всех граждан.

«Критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму»,  — заявил Владимир Путин.

Автор: Марк Григорьев
#яблоко #цик #демократы #слабунова #избирательное право
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Демократы убеждены в необходимости комплексных изменений закона о выборах. Партия подготовила более 40 поправок.
14:20   23 Марта 2018
64
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
64
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
64
Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД Россия

Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

11:59   23 Марта 2018
53
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте