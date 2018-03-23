«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

Демократы убеждены в необходимости комплексных изменений закона о выборах. Партия подготовила более 40 поправок.

«Яблоко» внесет на рассмотрение ЦИК пакет как минимум из 41 предложения по реформе избирательного законодательства, сообщила в беседе с ИА «Политика Сегодня» председатель демократической партии Эмилия Слабунова.

«Готовы с учетом меняющейся ситуации и дополнительные предложения сделать, если это кому-то нужно», - говорит она.

Усомниться в заинтересованности Центрзбиркома инициативами демократов Слабунову заставил формат заседания комиссии 23 марта с участием представителей кандидатов в президенты и политических партий. По словам собеседницы ИА «ПС», гостям не дали слова.

«У нас очень много предложений, начиная от порядка формирований избирательных комиссий и заканчивая требованиями опубликовать предвыборную программу. В законодательстве предусмотрено, что это должны делать кандидаты от политических партий, а для самовыдвиженцев такого требования нет», - сетует демократ.

Как и парламентские коммунисты, «Яблоко» выступает за отмену муниципального фильтра. Слабунова напомнила, что демократы пытались продвинуть инициативу на уровне регионов, но до Госдумы идея так и не дошла, встретив сопротивление со стороны единороссов.

«Яблоко» не собирается сдаваться. Помимо отмены муниципального фильтра партия будет выступать за создание единого реестра избирателей и комплектацию избирательных комиссией по принципу формирования комиссий присяжных заседателей, говорит Слабунова.

«Мы будем вносить свои предложения и готовить законодательные инициативы с тем, чтобы продемонстрировать, что у нас есть предложения. Но у нынешней власти политической воли к реальным изменениям нет», - заключила демократ.

Избранный глава государства убежден в обратном. 23 марта Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором высказался за необходимость перемен.

«Нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый, позитивный результат – и сегодня, и в перспективе», - заявил президент.

Конструктивную критику со стороны политических сил страны Путин считает необходимой и оправданной. Гарант подчеркнул, что дискуссия нужна ради благополучия всех граждан.