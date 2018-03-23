Первый канал заявил, что блогер Соболев не станет ведущим «Пусть говорят»

Первый канал опроверг информацию о том, что российский блогер Николай Соболев станет ведущим передачи «Пусть говорят».

Ранее Соболев в одном из своих выпусков заявил, что станет ведущим программы, поскольку руководство канала якобы недовольно текущим, Дмитрием Борисовым, который заменил Андрея Малахова. Некоторые СМИ публиковали информацию о падениях рейтингов «Пусть говорят».

Первый канал заявил, что Борисов, наоборот, увеличил количество просмотров передачи. Шоу по итогам 2017 года вошло в 20 лучших на телевидении. Слова Соболева в организации считают признаком наступающей весны.