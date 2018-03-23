ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25 процента

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 п. п. до 7,25 п. п. уже через полтора месяца после предыдущего снижения. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Там пояснили, что годовая инфляция рубля остается на устойчиво низком уровне. Поэтому инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в конце 2018 года составит 3-4 п. п. и будет находиться вблизи 4% в следующем.

После предыдущего снижения — с 7,75 п. п. до 7,5 п. п. — 9 февраля индикатор опустился до уровня апреля 2014 года.