AFP: Захвативший заложников в супермаркете во Франции заявил о приверженности ИГ

Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру сообщает, что неизвестный, захвативший заложников в одном из супермаркетов на юге Франции, объявил о своей приверженности ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

Сообщается, что в супермаркете раздалась серия выстрелов. Район оцепили правоохранительные органы. Развернута спецоперация. Напомним, супермаркет расположен в коммуне Треб на юге Франции.

Также поступает информация о стрельбе в коммуне Каркасон, расположенной тоже на юге Франции. Неизвестный открыл огонь по бойцам спецназа, когда те совершали пробежку. Один из них ранен. По некоторым данным, стрелял один и тот же человек.