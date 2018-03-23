Володин осудил травлю Думы и депутатов со стороны СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает травлей давление на депутатов, которые публично высказали позицию по инциденту обвинений трех журналисток в домогательстве Леонида Слуцкого.

Володин заявил, что давление, травля и навешивание ярлыков на депутатов из-за того, что они приняли решение, которое сочли нужным и справедливым означает выход из правового поля. Он ответил, что данная ситуация может стать прецедентом, а его заложником завтра может стать каждый.

Спикер напомнил с каким единодушием комиссия по этике приняла решение и пояснил это тем, что оно было вынесено после изучения ситуации и с учетом возможностей, которыми располагает комиссия в рамках своих полномочий.

Володин заявил, что если журналистки не удовлетворены комиссии, он считает правильным совет обратиться в правоохранительные органы, суд. Он подчеркнул, что действовать нужно не выходя за рамки правового поля.

Он добавил, что разбирать ситуацию обвинений в адрес Слуцкого как единичный случай не собирается, так как схожие обвинения недавно были выдвинуты и в адрес руководителя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, и лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому. Политик призвал не идти на поводу эмоций, которые ничем не подкреплены.