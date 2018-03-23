США готовятся подать иск в ВТО на Китай
Американский лидер Дональд Трамп поручит торговому представителю США подать иск во Всемирную торговую организацию на Китай из-за дискриминации в области лицензирования.
Пекин требует от американских компаний инвестировать в совместные с Китаем предприятия и передавать технологии. Иначе Пекин откажется лицензировать американские продукты и услуги на территории КНР, поэтому Вашингтон готовится подать иск в ВТО.
#BREAKING US launches WTO challenge against China over patents breach: statement— AFP news agency (@AFP) March 23, 2018