Неизвестный захватил заложников в магазине во Франции

В одном из супермаркетов во французском департаменте Од неизвестный захватил заложников. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на свои источники.

#BREAKING Shooting, hostage-taking at supermarket in south France: security source — AFP news agency (@AFP) March 23, 2018

Поступает информация, что преступник вооружен. На данный момент силами полиции проводится спецоперация в районе супермаркета Super U. Магазин находится в коммуне Треб. Правоохранители оцепили весь район.