Сирия и Россия раскрыли подготовку провокаций террористов с химоружием — посол САР

Сирия совместно с Россией раскрыли подготовку ряда провокаций боевиков с применением химического оружия для того, чтобы создать повод для нанесения ударов по территории САР. Об этом заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

По его словам, группировки боевиков хотят попытаться повлиять на международное общественное мнение и подвигнуть державы, поддерживающие их, на нанесение ударов, как это уже было сделано в Хан-Шейхуне. Он напомнил, что в прошлом году США бездоказательно утверждали, что оттуда была произведена химическая атака по Хан-Шейхуну, а затем под этим предлогом был нанесен авиаудар по авиабазе Шайрат.