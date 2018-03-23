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13:50   23 Марта 2018
Россия
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Сирия и Россия раскрыли подготовку провокаций террористов с химоружием — посол САР

Сирия и Россия раскрыли подготовку провокаций террористов с химоружием — посол САР

Сирия совместно с Россией раскрыли подготовку ряда провокаций боевиков с применением химического оружия для того, чтобы создать повод для нанесения ударов по территории САР. Об этом заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

По его словам, группировки боевиков хотят попытаться повлиять на международное общественное мнение и подвигнуть державы, поддерживающие их, на нанесение ударов, как это уже было сделано в Хан-Шейхуне. Он напомнил, что в прошлом году США бездоказательно утверждали, что оттуда была произведена химическая атака по Хан-Шейхуну, а затем под этим предлогом был нанесен авиаудар по авиабазе Шайрат.

«Мы совместно с друзьями из России раскрыли эти сфабрикованные дела, которые подготовили, чтобы покровители (боевиков — ИА «Политика сегодня») вторглись, и для защиты тех их агентов, которые воюют в Сирии», — добавил посол.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сирия #общество #хаддад #химоружие
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