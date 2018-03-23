Минимальная зарплата в РФ может увеличиться к 2020 году на 53 процента

При этом прогнозируемый рост потребительских цен за данный период составляет 12,5%.

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что минимальный размер оплаты труда до 2020 года может увеличиться на 53%. Российский лидер Владимир Путин в среду, 7 марта, подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.

Согласно закону, минимальный размер оплаты труда индексируется ежегодно и зависит от уровня прожиточного минимума трудоспособного россиянина на второй квартал предыдущего года.