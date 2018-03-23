Все предстоящие решения власти примут открыто — Путин

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что все предстоящие решения власти продиктованы необходимостью обеспечить динамичное развитие страны.

По его словам, власти будут открыто обсуждать и принимать решения. Российскому государству нужно преодолеть отставания, имеющееся в некоторых сферах, обеспечить динамичное развитие и новое качество жизни граждан. Путин подчеркнул, что любое из этих решений в конечном итоге примут исключительно в интересах РФ и россиян.