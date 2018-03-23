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13:27   23 Марта 2018
Россия
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Путин: Мощный технологический рывок станет базой для наращивания эффективности экономики

Путин: Мощный технологический рывок станет базой для наращивания эффективности экономики

Мощный технологический рывок станет базой для создания рабочих мест, повышения реальных доходов граждан, наращивания эффективности экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ по итогам выборов главы государства.

«Мы будем создавать рабочие места, наращивать эффективность экономики, повышать реальные доходы и снижать уровень бедности граждан, развивать социальную сферу и инфраструктуру, здравоохранение, образование, решать экологические проблемы, благоустраивать наши города и поселки. И все это будем делать на базе мощного технологического рывка, который предстоит совершить», — сказал Путин.

Полный текст обращения президента к гражданам России размещен на сайте Кремля.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #выборы2018
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