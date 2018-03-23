Безответственный популизм вредит консолидации страны — Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что критика власти не должна сводиться к безответственному популизму.

Руководство страны задает консолидирующую повестку дня с общенациональным характером,она должна объединять всех, добавил Путин.

Российский лидер обратился ко всем общественным, политическим силам страны и выразил понимание логики политической конкуренции, признав необходимость критики споров и дискуссий. Однако президент пояснил, что в критике нет места безответственному популизму. По словам Путина, главным ориентироам для всех являются национальные интересы и благополучие людей, которые служат основой для консолидации и совместной работы.