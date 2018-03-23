Путин заявил, что с уважением относится к тем, кто проголосовал за другого кандидата

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам, размещенном на сайте Кремля, заявил, что с уважением относится к гражданам, голосовавшим за других кандидатов.

Глава государства отметил, что политические предпочтения все же не должны разделять россиян. Лидер РФ подчеркнул, что у всех граждан «одна забота» — процветание страны. Он также поблагодарил сторонников за поддержку.