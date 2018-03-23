Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

13:23   23 Марта 2018
Россия
86

Безответственно обещать решить проблемы россиян немедленно — Путин

Безответственно обещать решить проблемы россиян немедленно — Путин

Российский лидер Владимир Путин объяснил, что для этого нужны последовательные, глубокие перемены, которые дадут результат в перспективе.

По его словам, очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили россияне, решились как можно быстрее. Путин подчеркнул, что правительство стремится к этому. Однако абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно и прямо сейчас, добавил президент РФ.

«Это было бы лишь красивым, показным жестом», — сказал Путин.

Владимир Владимирович объяснил, что стране необходимы продуманные шаги, которые принесут устойчивый и позитивный результат в перспективе.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #россияне #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Демократы убеждены в необходимости комплексных изменений закона о выборах. Партия подготовила более 40 поправок.
14:20   23 Марта 2018
65
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
64
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
64
Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД Россия

Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

11:59   23 Марта 2018
53
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте