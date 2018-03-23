Безответственно обещать решить проблемы россиян немедленно — Путин

Российский лидер Владимир Путин объяснил, что для этого нужны последовательные, глубокие перемены, которые дадут результат в перспективе.

По его словам, очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили россияне, решились как можно быстрее. Путин подчеркнул, что правительство стремится к этому. Однако абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно и прямо сейчас, добавил президент РФ.

«Это было бы лишь красивым, показным жестом», — сказал Путин.

Владимир Владимирович объяснил, что стране необходимы продуманные шаги, которые принесут устойчивый и позитивный результат в перспективе.