Путин: Послание Федеральному собранию — конкретный и реалистичный план действий

Прозвучавшее недавно послание Федеральному собранию — это четкий и конкретный план действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ.

В обращении по итогам выборов президента России Путин сказал:

«По сути, это четкий, подробный, конкретный план наших действий».

Он отметил, что уверен в реалистичности, правильности и обоснованности озвученных целей. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.