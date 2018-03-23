Путин: Послание Федеральному собранию — конкретный и реалистичный план действий
Прозвучавшее недавно послание Федеральному собранию — это четкий и конкретный план действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ.
В обращении по итогам выборов президента России Путин сказал:
«По сути, это четкий, подробный, конкретный план наших действий».
Он отметил, что уверен в реалистичности, правильности и обоснованности озвученных целей. Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.