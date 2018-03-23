Путин заявил о важности гражданской активности россиян

Президент РФ Владимир Путин в размещенном на сайте Кремля обращении заявил о важности мощной гражданской активности.

Российский лидер напомнил, что 23 марта ЦИК подтвердил итоги выборов. В голосовании приняли участие около 67% россиян, что составляет более 73 миллионов человек. При этом за кандидатуру Путина проголосовало свыше 76% граждан. Президент отметил, что это самый высокий уровень поддержки в истории России.

После объявления первых результатов голосования 18 марта глава государства выступил на митинге Манежной площади в Москве. Там Путин поблагодарил своих сторонников за доверие. В обращении от 23 марта президент отметил, что просто слов благодарности недостаточно. Политик подчеркнул, что такая мощная активность граждан особенно важна в ходе текущих непростых внутренних и внешних вызовов.