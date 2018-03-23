Нам необходим настоящий прорыв — Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходим прорыв и все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.

Путин заявил, что видит в активном участии на выборах и оказанной избирателями поддержке готовность к работе по достижению настоящего прорыва и перемен. Он сказал, что понимает свою колоссальную ответственность перед россиянами и перед страной. В обращении к гражданам России по итогам выборов, Путин заявил, что все оговоренное в ходе предвыборной кампании должно быть выполнено.

Российский лидер хорошо знает о существующих проблемах и признал, что граждане РФ справедливы в своем мнении о снижении доходов, недостатках здравоохранения, ЖКХ и другом. Глава государства сказал, что видит в оказанном ему доверии надежду на перемены к лучшему, он надеется, что такая оценка связана и с уже проведенной работой и ее позитивными результатами, которые были достигнуты совместными усилиями в предыдущие годы. Путин подчеркнул, что сейчас этого, конечно, недостаточно и нужно двигаться вперед.

Обращение опубликовано на сайте Кремля.