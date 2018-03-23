Полеты авиации вблизи границ России на Балтике продолжают вызывать обеспокоенность в МИД РФ

Продолжают вызывать обеспокоенность полеты авиации НАТО вблизи российских границ на Балтике. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, обеспокоенность Москвы еще более усиливается из-за того, что две трети полетов проходят без включенных транспондеров. При этом в МИД совершенно не видят желания стран-членов Альянса перейти к обсуждению этой темы, что способствовало бы снижению общей напряженности между НАТО и Россией.