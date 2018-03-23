КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

У парламентских коммунистов есть вопросы к организации выборов президента РФ.

Партия КПРФ хочет проверить электронные комплексы обработки бюллетеней, отменить муниципальный фильтр и пересмотреть условия работы наблюдателей на участках. Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампред парламентского комитета по информационной политике Александр Ющенко.

«У нас есть вопросы к работе КОИБов. Мы предлагали делать репрезентативную выборку, определенную проверку некоторых КОИБов. Это нормально. Так во всем мире происходит. Мы категорически против муниципального фильтра. Кандидата в президенты партия может почему-то выдвигать, а фильтр под административным контролем пройти практически невозможно. И нужно делать выборную систему прозрачной. На многих участках наблюдателям невозможно работать. Председатель участка блокирует эту работу. Мы будем формулировать это предложение и реализовывать»

23 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила собрать кандидатов в президенты и экспертов, чтобы выслушать предложения по реформе избирательного законодательства. Она также отметила, что выборы главы государства прошли честно.