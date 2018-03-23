Десятки российских компаний разрабатывают новые мессенджеры — Минкомсвязь

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что государство не финансирует эти проекты.

По его словам, десятки частных российских компаний разрабатывают новые мессенджеры, поэтому государство не финансирует такие проекты. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уведомила популярный мессенджер Telegram о необходимости исполнить требования закона и предоставить данные органам безопасности.

В течение 15 дней Telegram должен дать Федеральной службе безопасности РФ информацию для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство намерено обратиться в суд для блокировки доступа к мессенджеру в стране.