В пятницу, 23 марта, состоялся брифинг заместителя главы Департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, на котором, в частности, обсуждалась ситуация на Украине. На брифинге присутствовал корреспондент ИА «Политика сегодня».

По словам Кожина, на данный момент постоянным поставщиком новостей остается украинская сторона. В частности, именно Киев заявил о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией. Также представитель МИД заявил, что на данном этапе наблюдается абсолютная деиндустриализация Украины. Налицо четкое и последовательное воплощение стратегии, которая заключается в нанесении максимального ущерба собственной экономике.

Кроме того, на брифинге была поднята тема украинской базы данных «Миротворец». Есть информация, что в ней появились персональные данные зарубежных наблюдателей, которые следили за ходом выборов в Крыму. Внешнеполитическое ведомство России уже призывало закрыть данный сервер. Также этот вопрос поднимался в ООН.

По словам Кожина, нежелание Киева проводить расследование деятельности «Миротворца» нарушает обязательства в рамках Конвенции о защите прав человека. Таким образом, украинская сторона не только использует данные с сайта в противоправных целях, но и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.