Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

Здание Российской национальной библиотеки передано в пользование РПЦ

 «Яблоко» придет в ЦИК с пакетом

«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко предложили политическое убежище в ЛНР

Савченко объявила голодовку

Савченко объявила голодовку
СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

СМИ сообщили об освобождении заложников во Франции

 Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось в 16 раз больше, чем считалось ранее

13:34   23 Марта 2018
Россия
54

Кожин: На Украине наблюдается полная деиндустриализация

Кожин: На Украине наблюдается полная деиндустриализация

В пятницу, 23 марта, состоялся брифинг заместителя главы Департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, на котором, в частности, обсуждалась ситуация на Украине. На брифинге присутствовал корреспондент ИА «Политика сегодня». 

По словам Кожина, на данный момент постоянным поставщиком новостей остается украинская сторона. В частности, именно Киев заявил о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией. Также представитель МИД заявил, что на данном этапе наблюдается абсолютная деиндустриализация Украины. Налицо четкое и последовательное воплощение стратегии, которая заключается в нанесении максимального ущерба собственной экономике.

Кроме того, на брифинге была поднята тема украинской базы данных «Миротворец». Есть информация, что в ней появились персональные данные зарубежных наблюдателей, которые следили за ходом выборов в Крыму. Внешнеполитическое ведомство России уже призывало закрыть данный сервер. Также этот вопрос поднимался в ООН. 

По словам Кожина, нежелание Киева проводить расследование деятельности «Миротворца» нарушает обязательства в рамках Конвенции о защите прав человека. Таким образом, украинская сторона не только использует данные с сайта в противоправных целях, но и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #мид рф #артем кожин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом Россия
«Яблоко» придет в ЦИК с пакетом
Демократы убеждены в необходимости комплексных изменений закона о выборах. Партия подготовила более 40 поправок.
14:20   23 Марта 2018
65
КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр Россия

КПРФ предложит ЦИК проверить КОИБы и отменить муниципальный фильтр

13:10   23 Марта 2018
64
Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах Россия

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

12:26   23 Марта 2018
64
Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД Россия

Сурайкин попросит ЦИК помочь партиям войти в ГД

11:59   23 Марта 2018
53
Новости smi2.ru
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

 Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте