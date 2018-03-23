Кожин назвал уникальной операцию при поддержке ВКС РФ по ликвидации боевиков в Восточной Гуте

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал операцию по ликвидации террористов в Восточной Гуте, прошедшую при поддержке российских ВКС, уникальной.

Он отметил, что на сегодняшний день из района Дамаска выведено более 80 тысяч мирных жителей. Кожин подчеркнул, что это большая часть населения. При этом граждане Сирии покидали Восточную Гуту добровольно. Сейчас в регионе обустроено три лагеря для прима временно перемещенных. Слова Кожина передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

В Восточной Гуте по предложению Москвы каждый день вводятся гуманитарные паузы, во время которых мирное население покидает опасные районы. Долгое время боевики мешали проведению мирных операций, обстреливая гумкоридор и блокируя сирийцам выход к нему.