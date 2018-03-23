Москва рассчитывает, что Америка абстрагируется от захлестнувшей многие страны русофобии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые кадровые перестановки в кабинете Дональда Трампа.

Кремль выразил надежду на то, что в руководстве США будет больше сотрудников, абстрагирующихся от русофобии.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать решение американских властей назначить на пост помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Песков ответил, что это их право и добавил, что это «не наш вопрос». Пресс-секретарь подчеркнул лишь то, что Москва выражает надежду, что власти США смогу абстрагироваться от волны русофобии, которая захлестнула многие страны. Он рассказал, что Болтона, безусловно, знают в Кремле, но комментировать его личные качества отказался, объяснив тем, что это было бы некорректно.