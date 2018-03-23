Песков подтвердил информацию о приглашении Путина в Судан 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент Судана Омар аль-Башир действительно пригласил президента РФ Владимира Путина нанести визит в столицу Хартум.

Песков сообщил, что сроки посещения российским лидером Судана еще оговариваются и согласовываются по дипломатическим каналам.

Накануне государственное информационное агентство Судана SUNA информировало, что президент страны Омар аль-Башир пригласил российского коллегу Владимира Путина нанести визит в столицу Судана Хартум. Путин приглашение принял. В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президент Судана Омар аль-Башир поздравил российского лидера с переизбранием на пост президента РФ, также главы государств обсудили развитие двусторонних отношений.