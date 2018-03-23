Песков: Сокращение расходов на оборону происходит в плановом порядке

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что снижение расходов на военные нужды идет согласно утвержденному плану.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что процентное соотношение военных расходов уже пережило свой пик. В частности, это случилось благодаря завершению процесса обновления материальной базы ВС.

В 2012 году на перевооружение и модернизацию армии было выделено порядка 23 триллионов рублей. К 2020 году доля современного вооружения должна составлять не менее 70 процентов.