Итоговая явка на выборах президента составила 67,54 процентов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подписал постановление об итогах президентских выборов.

По ее словам, в выборах президента поучаствовали 73 миллиона 629 тысяч 581 россиян, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки. Президентские выборы состоялись в воскресенье, 18 марта.