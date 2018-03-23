Итоговая явка на выборах президента составила 67,54 процентов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что ЦИК подписал постановление об итогах президентских выборов.
По ее словам, в выборах президента поучаствовали 73 миллиона 629 тысяч 581 россиян, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки. Президентские выборы состоялись в воскресенье, 18 марта.
В 11:00 начнется 152-е заседание ЦИК России. Смотрите прямую трансляцию https://t.co/vyJpOl1gIV На повестке заседания проект постановления о результатах выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.— ЦИК России (@CIKRussia) March 23, 2018