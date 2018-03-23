Госдума может самостоятельно выстроить отношения со СМИ — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликтная ситуация между некоторыми СМИ и Госдумой не входит в компетенцию администрации президента.

В пятницу, 23 марта, Песков ответил журналистам, что в данном случае Госдума может самостоятельно выстроить отношения со средствами массовой информации. Пресс-секретарь президента отметил, что в этой ситуации нет поля для посредничества президента и добавил, что сейчас этот вопрос вообще не является относящимся к работе администрации президента.

Напомним, что заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики не выявила нарушений в поведении главы международного комитета ГД Леонида Слуцкого, которого ранее обвинили в домогательствах к нескольким девушкам журналистам. После снятия обвинений с депутата ряд СМИ отозвал своих корреспондентов из Думы и заявил о бойкотировании работы ведомства.