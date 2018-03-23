Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о недопустимости слухов о том, что россиян принуждали участвовать в голосовании на президентских выборах.

По словам Памфиловой, такие слухи ходили и продолжают ходить. Однако это недопустимо по отношению к миллионам россиян, которые воспользовались своим конституционным правом и отдали свои голоса на основе свободного волеизъявления. О случаях давления, по ее словам, вся информация передана в прокуратуру. Все виновные будут наказаны.