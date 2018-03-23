Кремль сожалеет о решении ЕС отозвать посла из России из-за дела Скрипалей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к случившемуся никакого отношения.

По его словам, Кремль сожалеет о решении Европейского союза отозвать российского посла на консультации из-за дела Скрипалей. Песков добавил, что ответные меры не последуют, пока Москва не дождется каких-то решений и не поймет, на основании чего они принимались и с какими формулировками.

Ряд стран-членов Евросоюза решают, высылать послов РФ или отзывать своих дипломатов из России после инцидента в Солсбери. Лидеры ЕС договорились отозвать посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера.