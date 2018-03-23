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Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

Собчак не видит смысла в реформе закона о выборах

Экс-кандидат от партии «Гражданская платформа» считает, что законодательство в стране менялось слишком часто.

Ксения Собчак оставит без внимания инициативу ЦИК по реформе избирательного законодательства. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщила пресс-секретарь экс-кандидата в президенты России Ксения Чудинова.

«Начиная с 1991 года, законодательство в нашей стране менялось более 70 раз. Не уверена, что это какой-то интересный предмет для разговора прямо сейчас. С нашей стороны предложений не будет», - заявила Чудинова.

В свою очередь лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин сообщил корреспонденту «ПС», что с предложением к ЦИК его партия определиться к ближайшие дни. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что предложит Центризбиркому снизить электоральный фильтр на парламентских выборах.

23 марта глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что собирается пригласить кандидатов в президенты РФ и представителей экспертного сообщества, чтобы выслушать предложения по корректировке избирательного законодательства.

Автор: Марк Григорьев
#госдума #выборы #парламент #цик #ксения собчак
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