ЦИК: Выборы президента России были свободными

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что президентские выборы прошли свободно. Она с уверенность отметила, что тайна голосования была полностью соблюдена.

Речь об этом зашла на заседании ЦИК по подведению итогов выборов-2018. Памфилова заявила, что право избирателей на свободное волеизъявление при возможности тайного голосования было обеспечено целиком и полностью.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно проекту постановления ЦИК с 76,69 процента голосов выиграл Владимир Путин.