Число мобильных лабораторий для замеров воздуха увеличат в Волоколамске — МЧС

Представитель МЧС РФ сообщил, что в Волоколамском районе Московской области увеличат количество мобильных лабораторий, чтобы проверять воздух вблизи мусорного полигона «Ядрово».

По его словам, увеличат число лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха у полигона «Ядрово». В Волоколамске в круглосуточном режиме работали оперативные группы и две передвижные лаборатории Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и МЧС.

Всего взяли 773 пробы воздуха на превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. В результате проведенных экспресс-исследований превышений не зафиксировали, передает РИА Новости.